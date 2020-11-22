В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой

Почему Колесник после увольнения получил более 750 тысяч гривен помощи, не объяснили.

В Киберполиции рассказали об обстоятельствах увольнения и восстановления в департаменте мужа генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Радио Свобода передает, что в департаменте пояснили, что после увольнения полицейский должен сдать должность, служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности в течение месяца со дня получения выписки об увольнении. Таким образом в ГКП аргументировали присутствие Дениса Колесника на рабочем месте после его увольнения.

В ведомстве добавили, что мужу генпрокурора также пришлось приехать в департамент для прохождения собеседования на "вакантную должность заместителя руководителя ГКП".

Перевод и сокращение должности Колесника в категорию "госслужащий" объяснили тем, что таким образом подразделения Киберполиции пытаются приблизить к общественности "в первую очередь с целью ухода от стереотипа "карательной функции" полиции в предоставлении сервиса".

По информации ведомства, Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также ввиду имеющейся выслуги более 25 лет для назначения пенсии". Также 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, на который было подано 11 заявлений.

"Для участия в отборе ГКП получено 11 заявлений от желающих кандидатов, однако в собеседовании непосредственно участвовали всего четыре человека, один из которых Колесник Д.Ю. По результатам изучения кандидатов, учитывая их морально-деловые качества и профессиональный опыт, Колесник Д.Ю . был отобран как победитель и назначен на должность заместителя начальника Департамента - начальника 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве не объяснили, почему Колесник после увольнения получил более 750 тысяч гривен помощи.

В обнародованном вечером 16 ноября расследовании Bihus.info говорится, что муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности в Департаменте Киберполиции Национальной полиции Украины, получил более 750 тысяч гривен помощи и через 10 дней по конкурсу восстановился в должности заместителя начальника департамента Киберполиции . Bihus.info добавляют, что в течение периода увольнения авто Дениса Колесника было припарковано возле работы в течение всего рабочего дня.

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