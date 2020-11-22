Фюрер РФ продлил продовольственное эмбарго еще на год

Санкции будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Путин продлил продовольственное эмбарго еще на год
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ о продолжении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироSSийские санкции, на 2021 год.

Об этом говорится в указе президента РФ "О продолжении действия отдельных специальных экономических мер с целью гарантирования безопасности РФ".

Документ, подписанный в субботу, 21 ноября, опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироSSийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 в список этих стран вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили до 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продолжение стало ежегодным. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых с целью обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

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