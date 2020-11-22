Активисты устроили автопробег в "Феофанию", чтобы объявить свои требования Зеленскому

Они требуют от президента решения конституционного кризиса.

В День Достоинства активисты устроили автопробег в больницу "Феофания", где находится президент Украины Владимир Зеленский, который лечится от COVID-19.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Колонна из более полутора сотен автомобилей выехала с улицы Парковой. Некоторые активисты привезли с собой куски асфальта, которые назвали "таблетками", сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Среди участников автопробега - "Движение сопротивления капитуляции", представители "Демократической сокиры", "Свободы", "Национального корпуса", ветераны войны. Они требуют от президента решения конституционного кризиса.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, вопроса политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и эпидемии COVID-19 в Украине.

В частности, активисты требуют от власти вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины, ликвидировать Окружной административный суд города Киева , завершить судебную реформу и реформировать Службу безопасности Украины.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Одним из требований является отзыв законопроекта президента Владимира Зеленского о перезапуске Конституционного суда и законопроекта о народовластии путем референдума. Также активисты требуют наказать организаторов "всенародного опроса Зеленского", прекратить уголовные преследования, освободить из-под стражи Андрея Антоненко и освободить от должностей виновных в репрессиях правоохранителей.

Они требуют также отозвать "План действий" украинской делегации в ТКГ по Донбассу и запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения.

Кроме этого, активисты требуют отставки Кабинета министров и расследования распределения средств из COVID-фонда.

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Памятный день установлен Указом Президента Украины в 2014 году в честь начала исторических событий - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.