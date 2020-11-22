В Эстонии уволили министра образования, которая возила своих детей в школу на служебной машине

Майлис Репс воспитывает шестерых несовершеннолетних детей.

В Эстонии уволили министра образования, которая возила своих детей в школу на служебной машине
Президент Естонії Керсті Кальюлайд та ексміністр освіти Майліс Репс
Фото: ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила с должности министра образования и науки Майлис Репс за использование служебного авто в личных целях.

"Вчера вечером (20 ноября - ред.) премьер-министр Юри Ратас направил мне прошение об отставке министра образования и науки Майлис Репс, и сегодня я подписала решение об освобождении ее от должности по предложению премьер-министра", - говорится на официальном сайте президента.

О своем решении уйти в отставку Майлис Репс сообщила общественности вечером 20 ноября. Оно связано с публикацией статьи, в которой говорится о том, что министр использовала служебный автомобиль в личных целях.

Эстонское издание Ohtuleht в течение трех дней следило за Репс и ее семьей, после чего опубликовало фото, на которых видно, как ее детей увозят на служебной машине в школу и в кружки по интересам, что вызвало в обществе неоднозначное отношение как к министру, так и к изданию.

Фото: facebook.com/repsmailis/

По словам бывшего водителя министра, он был не единственным сотрудником Министерства образования, который занимался уходом за детьми и их транспортировкой.

Кроме этого, журналисты издания проанализировали прошлые путешествия Репс и выяснили, что в 2018 году она использовала служебную машину для того, чтобы поехать на отдых в Хорватию.

Стоит добавить, что Репс воспитывает шестерых несовершеннолетних детей.

Она работала министром образования с 2016 года. Также Репс занимала этот пост в период с 2002 по 2003 год и с 2005 по 2007 год. В дальнейшем Репс продолжит работу как депутат эстонского парламента.

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