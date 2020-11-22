"Евросолидарность" исключила из партии двух депутатов со Львовщины "за совершение позорных действий"

Андрей Жидачек и Николай Пущак пытались заехать на автомобиле по лестнице в подъезд многоэтажки в Пустомытах.

"Евросолидарность" исключила из партии двух депутатов со Львовщины "за совершение позорных действий"
Фото: eurosolidarity.org

Львовская областная территориальная организация партии "Европейская солидарность" приняла решение об исключении из рядов партии двух ее членов - депутатов местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации «Европейской Солидарности» принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии «Европейская Солидарность»", - говорится в сообщении.

Кроме того, совет Львовской областной организации Партии обратился к Солонковской ОТО с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя головы ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Вчера ZAXID.NET опубликовал видео попыток Николая Пущака и Андрея Жидачека выехать автомобилем Mercedes G 500 на крыльцо многоэтажки в Пустомытах. Судя по поведению обоих депутатов, они были в состоянии сильного опьянения.

Сначала Николай Пущак отрицал свою причастность к этому инциденту, но позже Андрей Жидачек подтвердил, что был вместе с Пущаком. Впрочем, Жидачек также заявил, что за рулем был водитель Николая Пущака, которого депутаты якобы просили не пытаться выехать по лестнице, но тот их не послушался.

Вечером 20 ноября, несмотря на этот инцидент и широкую огласку по всей стране, Николая Пущака назначили заместителем головы Солонковской ОТО Богдана Дубневича.

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