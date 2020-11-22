В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушении избирательного законодательства.

Об этом говорится на странице Нацполиции в соцсети Facebook.

Органы полиции всего составили 2 480 протоколов о совершении избирательных административных правонарушений.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производствах. 737 из них открыты по фактам нарушения избирательного законодательства и 417 - связанные с избирательным процессом.

"Согласно части 7 статьи 23 «Публичность и открытость избирательного процесса» Избирательного кодекса Украины, органы Национальной полиции Украины за день до дня голосования обнародуют на официальных сайтах предварительные сведения о количестве зарегистрированных обращений о нарушении избирательного законодательства во время соответствующего избирательного процесса и разъяснение по поводу ответственности за нарушение законодательства о выборах", - добавили в НПУ.