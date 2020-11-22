Тимофей Милованов является внештатным советником руководителя ОПУ
Он также остается президентом Киевской школы экономики.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", - написал он.
Милованов добавил, что он остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни. Я верю, что качественных экономических политик недостаточно для изменения культуры и успеха Украины. Нужны фундаментальные изменения в образовании. Мой вклад - развитие школы и помощь в запуске лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг" , - написал экс-министр.
Ранее Милованов заявил, что планирует "подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура" и вернуться в политику "через один-два политических цикла".
Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. После отставки правительства он вернулся на пост президента Киевской школы экономики.