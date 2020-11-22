Тимофей Милованов является внештатным советником руководителя ОПУ

Он также остается президентом Киевской школы экономики.

Тимофей Милованов является внештатным советником руководителя ОПУ
Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", - написал он.

Милованов добавил, что он остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни. Я верю, что качественных экономических политик недостаточно для изменения культуры и успеха Украины. Нужны фундаментальные изменения в образовании. Мой вклад - развитие школы и помощь в запуске лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг" , - написал экс-министр.

Ранее Милованов заявил, что планирует "подтянуть знания в таких отраслях экономики, как энергетика и инфраструктура" и вернуться в политику "через один-два политических цикла".

Милованов был министром экономики с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. После отставки правительства он вернулся на пост президента Киевской школы экономики.

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