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2020-11-22
В ВСУ за сутки зарегистрировали 264 новых случая ковида
Всего в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 2 757 человек.
Фото: пресслужба Київської міськради
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил пресс-центр Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек.
По состоянию на 21 ноября в ВСУ коронавирусом всего болеют 2757 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 6 096 человек, летальных случаев - 25.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 68 человек.
Напомним, 19 ноября в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 225 новых случаев коронавируса.