В ВСУ за сутки зарегистрировали 264 новых случая ковида

Всего в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 2 757 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил пресс-центр Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек.

По состоянию на 21 ноября в ВСУ коронавирусом всего болеют 2757 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 096 человек, летальных случаев - 25.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 68 человек.

Напомним, 19 ноября в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 225 новых случаев коронавируса.