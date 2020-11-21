Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки
Фото: pravda.com.ua

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты произвели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации не зафиксировано.

Напомним, 19 ноября на Донбассе были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный получил ранение около Авдеевки. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковидУкраина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе оккупанты начали "призыв"На Донбассе оккупанты начали "призыв"
За сутки оккупанты дважды нарушили режим тишины на ДонбассеЗа сутки оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленныхОккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленных
Боевики обстреляли из противотанкового гранатомета позиции ООС возле НовотроицкогоБоевики обстреляли из противотанкового гранатомета позиции ООС возле Новотроицкого
Сегодня оккупанты стреляли возле МарьинкиСегодня оккупанты стреляли возле Марьинки
Оккупанты на Донбассе использовали беспилотникОккупанты на Донбассе использовали беспилотник
Азербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи ШушиАзербайджан и Армения обменялись телами военных, погибших вблизи Шуши
Оккупанты в Крыму начали укладывать трубы нового водовода для СимферополяОккупанты в Крыму начали укладывать трубы нового водовода для Симферополя
Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи КаменкиОккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи Каменки
Украинские правоохранители разыскивают еще трех подозреваемых в участии в "самообороне Крыма"Украинские правоохранители разыскивают еще трех подозреваемых в участии в "самообороне Крыма"
Последние новости
Подгружаем последние новости