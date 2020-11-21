Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ .

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты произвели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации не зафиксировано.

Напомним, 19 ноября на Донбассе были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный получил ранение около Авдеевки. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.