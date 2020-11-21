Украина отмечает сегодня День Достоинства и Свободы

По этому случаю к украинцам обратились президент Украины и премьер-министр.

Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Памятный день установлен Указом Президента Украины в 2014 году в честь начала исторических событий - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

По этому случаю к украинцам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или былые заслуги», - отметил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память Героев Небесной Сотни.

«Жить достойно и выбирать свое будущее - неотъемлемое право каждого из нас. Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых двигателей развития украинского государства. Склоняю голову в память о героях. Спасибо всем украинцам за патриотизм, мужество и самоотверженность в деле защиты нашего государства и его европейского вектора развития», - сказал глава украинского правительства.