В Офисе президента пригрозили локдауном, если украинцы будут игнорировать карантин

По мнению чиновника, ситуация с коронавирусом в Украине критическая.

В Офисе президента пригрозили локдауном, если украинцы будут игнорировать карантин
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

В Украине могут ввести полный локдаун из-за ситуации с COVID-19, если граждане не будут соблюдать карантин выходного дня.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель главы Офиса президента

Кирилл Тимошенко.

По мнению чиновника, ситуация с коронавирусом в Украине критическая.

"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и все правила, мы действительно можем вернуться к локдауну", - сказал Тимошенко.

Напомним, Министерство здравоохранения

потребует от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно станут выявлять 30 тысяч больных коронавирусом.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Михаил Радуцкий заявлял, что ввести локдаун могут в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.

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