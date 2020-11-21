Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12, где сейчас госпитализированы 284 пациента, из них 90 - кислородно-зависимые, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

«Выборы закончились, но мы продолжаем помогать и защищать. Сегодня в 12-ю больницу мы привезли комплекты защитных костюмов и противовирусных очков. Познакомились с главным врачом и врачами, узнали об их проблемах в связи с лечением больных коронавирусом. Еще в начале октября эта больница вообще не была ни в каких списках больниц, которые планируется открывать для борьбы с коронавирусом. Поэтому они не были подготовлены, не были оснащены всем необходимым для того, чтобы оказывать качественную помощь больным коронавирусом», - сообщила Марина Порошенко.

Она призвала центральную власть немедленно направить средства из ковидного фонда на борьбу с болезнью.

«Ни один из благотворителей, волонтеров не может решить все проблемы государства. Мы еще раз обращаемся к центральной власти - немедленно использовать и направить средства из фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение не только больниц средствами индивидуальной защиты, но и учебных заведений и незащищенных слоев населения», - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она призвала граждан соблюдать соответствующие меры безопасности и пожелала всем здоровья: «Носите маски, обрабатывайте руки и соблюдайте социальную дистанцию».

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.