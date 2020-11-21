Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут ввести полный "локдаун"

Министерство здравоохранения потребует от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно станут выявлять 30 тысяч больных коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что при таких условиях медицинская система Украины не выдержит нагрузки.

"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что ввести локдаун могут в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.