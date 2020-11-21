Шмыгаль призвал лидеров церквей не допустить вспышки ковида в период зимних праздников

Состоялась встреча членов правительства с Всеукраинским советом церквей.

Шмыгаль призвал лидеров церквей не допустить вспышки ковида в период зимних праздников
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал представителей церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

Об этом глава правительства заявил 20 ноября на встрече с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, информирует пресс-служба Кабмина.

Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещения и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил премьер-министр.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

"Правительство и Всеукраинский совет церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что МОЗ в будущем готово рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничении количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Напомним, в Украине стремительно растет число выявленных случаев ковида. За минувшие сутки зафиксировали 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 229 летальных исходов, 7845 пациентов выздоровели.

14 ноября в Украине начал действовать "карантин выходного дня". Разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, ветаптек, транспорта, АЗС. Рестораны, кафе и другие заведения должны работать только на вынос. ТРЦ и остальные магазины в выходные должны быть закрыты.

Ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября.

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