Шмыгаль ждет положительного сигнала от МВФ о получении очередного транша

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет, что МВФ даст позитивний сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Отмечается, что Денис Шмыгаль 20 ноября провел встречу в формате видеоконференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером.

Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс реализации реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", - сказал Шмыгаль.