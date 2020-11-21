Шмыгаль ждет положительного сигнала от МВФ о получении очередного транша

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины".

Шмыгаль ждет положительного сигнала от МВФ о получении очередного транша
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет, что МВФ даст позитивний сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Отмечается, что Денис Шмыгаль 20 ноября провел встречу в формате видеоконференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером.

Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс реализации реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", - сказал Шмыгаль.

Напомним, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что правительство рассчитывает на очередной транш от МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года.

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