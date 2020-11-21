Кабмин решил уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславець

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение освободить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 года №604 («О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславець О.А.)", - написал он в телеграмм-канале.

Исполнение обязанностей руководителя Минэнерго временно возложено на Юрия Бойко, который занимает должность заместителя министра энергетики.

До назначения и.о. министра Буславец занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +".