Кабмин решил уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславець
Исполнение обязанностей временно возложили на Юрия Бойко.
Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение освободить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
"Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 года №604 («О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславець О.А.)", - написал он в телеграмм-канале.
Исполнение обязанностей руководителя Минэнерго временно возложено на Юрия Бойко, который занимает должность заместителя министра энергетики.
До назначения и.о. министра Буславец занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +".