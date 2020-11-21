Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 20 ноября.

В пересчете на сайте министерства приведены данные о 194 странах, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения. Относительно них указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тыс. населения (она входит в "зеленую" зону).

В "красную" зону вошли 44 страны, в частности, Швеция, Бельгия, Франция, Испания , Италия, Румыния, Великобритания, Польша , Венгрия, Болгария, Чехия.

Напомним, по состоянию на 13 ноября в "красную" зону входило 45 стран.