ЦИК отменила даты повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском

ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

ЦИК отменила даты повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия отменила постановления о назначении повторных выборов городских голов в Борисполе и Новгород-Северском.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

ЦИК констатировала, что при решении вопроса о назначении повторных выборов, в частности определения даты их проведения, не соблюдены положения Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Повторные выборы мэра Борисполя должны были состояться 31 января 2021 года, мэра Новгород-Северского - 17 января 2021.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса Украины, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если победитель выборов не получил мандата городского головы в порядке, установленном Кодексом, на основаниях, указанных в п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 231 (в случае смерти).

Согласно ч. 2 ст. 195 Избирательного кодекса повторные местные выборы назначают на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня повторных выборов.

Решение о назначении повторных местных выборов принимает соответствующая ТИК не позднее чем в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных кодексом, для назначения таких выборов или со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения избирательного процесса соответствующих местных выборов.

На выборах городского головы Борисполя победил Анатолий Федорчук, который баллотировался от партии "Наш край". Однако он умер от коронавирусной болезни.

29 октября от коронавирусной болезни умер городской голова Новгорода-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
Суд отменил результаты выборов в Николаевский облсоветСуд отменил результаты выборов в Николаевский облсовет
Блок рекламы


Похожие новости
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателейНакануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателей
Второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - ОпораВторой тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - Опора
Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога по состоянию здоровьяВилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога по состоянию здоровья
На Николаевщине пересчитали результаты выборов в облсоветНа Николаевщине пересчитали результаты выборов в облсовет
Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"
Верещук о результатах местных выборов: "Это желтая карточка в целом «Слуге народа»"Верещук о результатах местных выборов: "Это желтая карточка в целом «Слуге народа»"
В ряде городов Украины стартовал второй тур местных выборовВ ряде городов Украины стартовал второй тур местных выборов
Суд отменил результаты выборов в Николаевский облсоветСуд отменил результаты выборов в Николаевский облсовет
ЦИК: карантин выходного дня не повлияет на второй тур местных выборовЦИК: карантин выходного дня не повлияет на второй тур местных выборов
СБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра ОдессыСБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра Одессы
Последние новости
Подгружаем последние новости