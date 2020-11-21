ЦИК отменила даты повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском

Центральная избирательная комиссия отменила постановления о назначении повторных выборов городских голов в Борисполе и Новгород-Северском.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

ЦИК констатировала, что при решении вопроса о назначении повторных выборов, в частности определения даты их проведения, не соблюдены положения Избирательного кодекса Украины в части их назначения на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Повторные выборы мэра Борисполя должны были состояться 31 января 2021 года, мэра Новгород-Северского - 17 января 2021.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса Украины, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если победитель выборов не получил мандата городского головы в порядке, установленном Кодексом, на основаниях, указанных в п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 231 (в случае смерти).

Согласно ч. 2 ст. 195 Избирательного кодекса повторные местные выборы назначают на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня повторных выборов.

Решение о назначении повторных местных выборов принимает соответствующая ТИК не позднее чем в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных кодексом, для назначения таких выборов или со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения избирательного процесса соответствующих местных выборов.

На выборах городского головы Борисполя победил Анатолий Федорчук, который баллотировался от партии "Наш край". Однако он умер от коронавирусной болезни.

29 октября от коронавирусной болезни умер городской голова Новгорода-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко.