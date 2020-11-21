Арахамия пошел на самоизоляцию, подозревает COVID-19

Арахамия ожидает результаты третьего теста на коронавирус, поскольку предыдущие два показали противоречивые результаты.

Арахамия пошел на самоизоляцию, подозревает COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия находится на самоизоляции после получения противоречивых результатов тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук.

Она отметила, что сейчас Арахамия ожидает результатов третьего теста на коронавирус, поскольку предыдущие два показали противоречивые результаты.

"Говорить о том, что Давид Арахамия болен коронавирусом, рано. Он сделал один тест, он показал действительно, положительный результат. Поэтому Давид Арахамия сделал другой тест, который показал результат отрицательный. Поэтому Арахамия сделал еще один тест, мы сейчас ждем результаты этого теста", - сказала Палийчук, добавив, что результат теста ожидается в субботу, 21 ноября.

Она уточнила, что Арахамия проходит самоизоляцию дома. Функции главы фракции он выполняет дистанционно.

Напомним, ранее нынешний спикер парламента Дмитрий Разумков заболел ковидом. Вице-спикер Руслан Стефанчук также сообщил, что получил позитивный тест на коронавирус. Заседания Рады ведет вице-спикер Елена Кондратюк.

19 ноября бывший спикер Верховной Рады, нардеп Андрей Парубий заболел коронавирусом.

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