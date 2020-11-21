Под дом Порошенко в Козине привезли "титушек"

К дому лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине под Киевом привезли несколько автобусов с молодыми людьми.

Об этом в Facebook сообщил волонтер, ветеран ООС Александр Погребиский.

Он отметил, что собирают молодежь в Telegram-каналах, специализирующихся на поиске массовки. Так для участия в "мероприятиях" на 20 ноября искали мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. За 3 часа, с 10:00 до 13:00 предлагалась оплата в размере 250 грн.

"Сегодня утром эти люди были под офисом ЕС , а на вечер планируют ехать к Порошенко домой!" - написал Погребиский.

Позже он обнародовал видео с прибытием в Козин автобусов с молодыми людьми.

Ветеран ООС Глеб Бабич обнародовал видео из Козина, на котором видно организованную группу людей численностью около сотни человек. Они жгут файеры, некоторые из них держат плакат с надписью: "Много обещаний - мало результатов".

По словам Александра Погребиского, в настоящее время акция завершилась, люди организованно уехали с места событий.