Под дом Порошенко в Козине привезли "титушек"
Собирают молодежь в Telegram-каналах, специализирующихся на поиске массовки.
К дому лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в Козине под Киевом привезли несколько автобусов с молодыми людьми.
Об этом в Facebook сообщил волонтер, ветеран ООС Александр Погребиский.
Он отметил, что собирают молодежь в Telegram-каналах, специализирующихся на поиске массовки. Так для участия в "мероприятиях" на 20 ноября искали мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. За 3 часа, с 10:00 до 13:00 предлагалась оплата в размере 250 грн.
"Сегодня утром эти люди были под офисом ЕС, а на вечер планируют ехать к Порошенко домой!" - написал Погребиский.
Позже он обнародовал видео с прибытием в Козин автобусов с молодыми людьми.
Ветеран ООС Глеб Бабич обнародовал видео из Козина, на котором видно организованную группу людей численностью около сотни человек. Они жгут файеры, некоторые из них держат плакат с надписью: "Много обещаний - мало результатов".
По словам Александра Погребиского, в настоящее время акция завершилась, люди организованно уехали с места событий.
Напомним, сегодня в Киеве у здания Службы безопасности Украины активисты протестовали против обысков в Национальном музее Революции Достоинства.