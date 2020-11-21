В офисе президента считают, что говорить о "новогоднем локдауне" пока рано

"Сначала надо посмотреть на результаты введенного недавно карантина выходного дня".

В офисе президента считают, что говорить о "новогоднем локдауне" пока рано
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что говорить о введении в Украине жесткого карантина в период новогодних праздников пока рано.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как объяснил Тимошенко, сначала надо посмотреть на результаты введенного недавно карантина выходного дня.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - сказал он.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине общенационального жесткого карантина (локдауна). Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.

Специалисты Киевской школы экономики проанализировали ситуацию с COVID-19 в Украине и пришли к выводу, что без введения месячного локдауна изменить ее к лучшему не удастся.

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