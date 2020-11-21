У Зеленского отрицают направление средств из COVID-фонда на строительство дорог

"Все эти инсинуации по поводу того, что деньги направлены на дороги, а в Коронавирусном фонде их нет - неправда. Деньги и сейчас есть".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства на строительство дорог не направляли.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Первое: деньги на дороги - это деньги Дорожного фонда. Второе - кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институтами. Третье - это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какую-то часть из них направили в общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - заявил Тимошенко.

Заместитель главы ОП отметил, что это произошло по разным причинам.

"Где-то в этом нет необходимости, где тендер не провели, где действительно по этим позициям пока необходимости их тратить нет, Кабинет министров перебрасывает их на другие позиции. Вы поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", - сказал Тимошенко.

Кирилл Тимошенко сообщил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в Фонд борьбы с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".

"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в Коронавирусном фонде их нет - неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.

Напомним, в апреле в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривень. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривень Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

11 ноября Кабинет министров перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.