Кабмин не смог утвердить проект госбюджета-2021 ко второму чтению, - Железняк

Народный депутат отметил, что правительство нарушило регламент Рады.

Кабмин не смог утвердить проект госбюджета-2021 ко второму чтению, - Железняк
Фото: facebook/Голос

Кабинет Министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"На часах 17:40, а Бюджет на Кабмин так и не вынесли ... и, по моей информации, и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - написал он.

Народный депутат отметил, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении.

"Ну, и норму о 10 днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - добавил Железняк.

Напомним, что Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

19 октября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета не готов к рассмотрению.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предположил, что Верховная Рада не сможет принять в целом проект государсвтенного бюджета на 2021 год в этом году.

В "Слуге народа" все же надеются, что проект во втором чтении рассмотрят в декабре.

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