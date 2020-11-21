Минкульт признал Макса Фадеева угрозой для национальной безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло роSSийского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом информирует пресс-служба Минкульта.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября №2319 роSSийский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Причиной внесения Фадеева в черный список стало незаконное посещение им Крыма. Летом 2017 года вышел клип с участием Макса Фадеева и певицы Наргиз Закировой, снятый на территории оккупированного РФ полуострова.

В октябре Государственная пограничная служба во второй раз запретила въезд в Украину Борису Корчевникову - телеведущему "РоSSия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас".