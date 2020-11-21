Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей Приднестровья

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 году.

Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей Приднестровья
Фото: dsnews.ua

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европарламента.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что упомянутые страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - сказано в заявлении.

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 году и с тех пор ежегодно пересматриваются. Нынешнее решение Совета Евросоюза продляет действующие ограничительные меры до 31 октября 2021 года.

Напомним, преимущественно русскоязычный регион Приднестровья в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку РоSSии - политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда участвовали и отдельные бойцы, и целые подразделения и части роSSийской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году, согласно двустороннему роSSийско-молдавскому соглашению, на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием роSSийских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, РоSSия, Украина и ОБСЕ, плюс наблюдатели от США и ЕС). На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа роSSийских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, содержащую призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

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