Санкции против действующей власти Беларуси ввели в общем семь стран.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Санкции против действующей власти Беларуси ввели в общем семь стран. Кроме Украины, к санкциям присоединились Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке - 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС , а их счета в европейских банках, если таковые будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.