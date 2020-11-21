Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

Санкции против действующей власти Беларуси ввели в общем семь стран.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
Фото: Вести Экономика

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Санкции против действующей власти Беларуси ввели в общем семь стран. Кроме Украины, к санкциям присоединились Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке - 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не указывая должности.

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