Есть основания полагать, что средства, выделенные на Музей Революции Достоинства, разворованы, - прокуратура

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы", - отметил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

Он сообщил, что в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривень. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно, а это средства в сумме 111 млн гривень.

Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому, по словам Кипера, в июле 2020-го правоохранительные органы начали уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

Согласно информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика в тот период сохранялось около 10 млн гривень. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - подчеркнул Олег Кипер.

Напомним, в четверг, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривень. Основные же следственные действия ведутся относительно генподрядчика, который должен бы построить мемориальный комплекс.

Накануне, 17 ноября, Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, онлайновым, печатным, аудиовизуальным СМИ . В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - февраля 2014 года.

Кроме того, 19 ноября Государственное бюро расследований

вызвало на допрос людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является Ренат Кузьмин – нардеп от ОПЗЖ.

В Офисе президента заявили, що обыски в Музее Революции Достоинства не стоило проводить накануне годовщины Майдана.

День Достоинства и Свободы в Украине будут отмечать 21 ноября.