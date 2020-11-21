На Донбассе оккупанты начали "призыв"

"Призывают" мужчин от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября.

На Донбассе оккупанты начали "призыв"
Фото: mignews.com.ua

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе начали очередную кампанию по военному "призыву" мужского населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов роSSийско-оккупационных войск. На этой неделе оккупантами начата очередная кампания по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что с целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва роSSийско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуты полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 13 ноября стало известно, что роSSийские оккупационные администрации на Донбассе вербуют наемников с гражданством РФ для создания "миротворческих" подразделений, которые будут выполнять задачи в Нагорном Карабахе. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится роSSийским командованием на особом контроле.

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