ОАСК открыл производство по иску Бабикова к ГБР

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску бывшего адвоката беглого экс-президента Януковича Александра Бабикова к Государственному бюро расследований.

Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

"Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Суд постановил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

5 ноября Бабиков заявил, что остается в должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований, несмотря на приказ о его увольнении. Он рассказал, что 2 ноября и.о. директора ГБР Алексей Сухачев издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".

"При этом, вопреки установленному Кабмином порядку, приказ об изменении порядка не был завизирован ни заместителями, ни даже юристами, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", - отметил Бабиков.

Отвечая на вопрос о том, не обусловлена ли попытка его увольнения с должности нежеланием подписывать подозрение в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, о чем заявил сам глава КС, Бабиков сказал, что ему известны причины попытки освобождения его от должности, но он скажет об этом позже.

Бабиков также отметил, что обнародовал на своей странице в Facebook документы, свидетельствующие об отсутствии конфликта интересов у него как у первого заместителя директора ГБР. При этом он сообщил, что подал в суд иск к главе НАПК Александру Новикову о защите чести и достоинства в связи с обнародованием неправдивой информации.

Экс-адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен на должность первого заместителя ГБР в январе. До прихода в ГБР Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича. До адвокатской деятельности Бабиков работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.

Сам Бабиков публично заявлял, что ни представлял права и интересы Януковича, "тем паче по делам Майдана". Его слова в тот же день опровергли документами.

Позже "Слідство.Інфо" привело доказательства, что Бабиков представлял интересы экс-президента в четырех делах.