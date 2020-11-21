В облсоветы избран 31 депутат Рады, но они не планируют уходить из парламента, - КИУ

Согласно закону, нельзя одновременно работать в двух советах и иметь два представительских мандата.

Депутатами областных советов на местных выборов 25 октября избран 31 парламентарий, но они пока не сложили своих мандатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Около 50 народных депутатов баллотировались на местных выборах, преимущественно в областные советы. Мы проанализировали, сколько таких депутатов победили. По данным Комитета избирателей, 31 народный депутат победил на выборах в областные советы", - рассказал аналитик КИУ Денис Рыбачок.

По его данным, в целом избраны в Волынский облсовет - пять нардепов (все - выдвиженцы партии "За будущее"), четыре - в Хмельницкий облсовет, по три - в Львовский, Винницкий и Одесский облсоветы.

Эксперт напомнил, что, согласно закону, нельзя одновременно работать в двух советах и иметь два представительских мандата.

"Увидим ли мы массовый отток депутатов из парламента? На 99,9% можно быть уверенными, что ситуация с количеством народных депутатов в парламенте не изменится", - прогнозирует Рыбачок.

По его словам, депутаты готовят заявления и отказываются от должностей в облсоветах. Вместо них местными депутатами станут следующие по списку избирателей.

"Мы расцениваем такие действия прежде всего как обман избирателей и способ манипулировать мнением граждан", - подытожил Рыбачок, отметив, что это традиционная схема получения большего количества голосов для партий.

Напомним, 17 ноября Рада лишила мандата нардепа Зиновия Андрийовича от "Слуги народа" в связи с избранием его мэром города Надворная Ивано-Франковской области. Ранее также сообщалось, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Руслан Требушкин, избранные в 2019 году в Верховную Раду по мажоритарным округам, победили на мэрских выборах.