Боевики открывали огонь близ Шумов и Каменки

Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Незаконные вооруженные формирования РФ от начала суток дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе: стреляли вблизи Шумов и Каменки.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Шумы, а на Донецком - роSSийско-оккупационные войска произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки.

Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный получил ранение у Авдеевки. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.