В Минске тысячи людей пришли проститься с убитым Романом Бондаренко

Люди выкрикивают "Жыве Беларусь", "Я выхожу", "Рома, ты герой", "Не забудем, не простим".

В Минске тысячи людей пришли проститься с убитым Романом Бондаренко
Фото: TUT.BY

В Минске, столице Беларуси, тысячи людей пришли проститься с погибшим от побоев Романом Бондаренко.

Об этом сообщает TUT.BY

Церемония прощания проходит в храме Воскресения Христова.

Фото: TUT.BY

"В 12:00 в знак памяти сигналят автомобили. Люди выкрикивают:"Жыве Беларусь", "Я выхожу", "Рома, ты герой", "Не забудем, не простим", - сообщили журналисты.

Родные просят оставлять цветы у входа в церковь. Роман будет похоронен на Северном кладбище. Со всех сторон продолжают потоком идти минчане, которые хотят попрощаться с Романом. Люди молча поднимают знак виктори, большинство с бело-красно-белыми цветами. На венках надписи "Герою Беларуси".

Фото: TUT.BY

Проститься с погибшим пришли православные и католические священники.

Фото: TUT.BY

Напомним, 13 ноября в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме".

Накануне вечером на "Площадь перемен", около которой жил Бондаренко, пришли неизвестные "люди в штатском". Они начали снимать ленты и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман Бондаренко получил травмы.

После этого неизвестные схватили его и посадили в микроавтобус. Мужчину доставили в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа не смогли спасти.

Роману Бондаренко был 31 год. По образованию он художник, но до последнего времени работал директором магазина "Остров чистоты". Есть жена. Служил в спецназе внутренних войск.

По словам родственника погибшего, Роман ранее не имел проблем с законом.

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