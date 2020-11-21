Депутаты немецкого парламента отказались голосовать за поддержку "Северного потока-2"

Предложение праворадикальной партии АдГ поддержали 83 депутата, 556 - высказались против и один воздержался.

Большинство депутатов немецкого Бундестага проголосовали против законодательной инициативы праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" в поддержку газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте Бундестага.

За проголосовали только 83 депутата, 556 - высказались против, один воздержался.

В АдГ утверждали, что "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и Европы, поскольку способствует надежности поставок в энергетическом секторе.

Пакет предложений в поддержку газопровода включал в себя положения о завершении его строительства, защите частных инвестиций, а также положение о "защите от ограничения политической свободы выбора для ФРГ с помощью санкций со стороны иностранных государств".

При обсуждении большинство депутатов пришли к согласию, что для дальнейшего строительства газопровода не нужны никакие дополнительные решения.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия отложила запуск газопровода, являющегося продолжением "Северного потока-2". Магистраль заработает на полную мощность не раньше 1 апреля 2021-го, тогда как изначально планировалось запустить ее 1 января 2021 года.