Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает вопрос возвращения полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей исключительно как единое целое.

Об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко во время презентации доклада "Новая политика деоккупации: путеводители и предостережения", подготовленного Советом внешней политики "Украинская призма".

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего Министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - подчеркнул Яременко.

Он отметил, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - считает Яременко.

Он отметил, что Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции.

Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса и Крыма.

РоSSия незаконно аннексировала Крым в марте 2014 года, приняв соответствующий договор, а также закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ . Оба документа были приняты нижней палатой роSSийского парламента - Государственной Думой. Украина и мировое сообщество не признают вхождения Крыма в состав РФ , против РоSSии были введены несколько пакетов "крымских" санкций.

Президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке боевиков. Против РоSSии введены санкции, которые постоянно продлеваются. Часть Донецкой и Луганской областей оккупированы боевиками, которых поддерживает РоSSия. Но, в отличие от Крыма, официальных решений по Донбассу РФ не принимала.