Минреинтеграции: вопрос возврата Донбасса на повестке дня вместе с Крымом
Министерство также подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает вопрос возвращения полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей исключительно как единое целое.
Об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко во время презентации доклада "Новая политика деоккупации: путеводители и предостережения", подготовленного Советом внешней политики "Украинская призма".
"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего Министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - подчеркнул Яременко.
Он отметил, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.
"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - считает Яременко.
Он отметил, что Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции.
Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса и Крыма.
РоSSия незаконно аннексировала Крым в марте 2014 года, приняв соответствующий договор, а также закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Оба документа были приняты нижней палатой роSSийского парламента - Государственной Думой. Украина и мировое сообщество не признают вхождения Крыма в состав РФ, против РоSSии были введены несколько пакетов "крымских" санкций.
Президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали роSSийские военные, которые, по его словам, "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".
Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке боевиков. Против РоSSии введены санкции, которые постоянно продлеваются. Часть Донецкой и Луганской областей оккупированы боевиками, которых поддерживает РоSSия. Но, в отличие от Крыма, официальных решений по Донбассу РФ не принимала.
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что президент РФ Владимир Путин "очень доволен ситуацией на Донбассе такой, какой она является сегодня".