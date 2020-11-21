Под СБУ митингуют из-за обысков в Нацмузее Революции Достоинства

"Никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории, и никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей через обыски", - говорится в заявлении организаторов акции.

Фото: Макс Требухов

В Киеве у здания Службы безопасности Украины активисты протестуют против обысков в Национальном Музее Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"20 ноября в 11:00 мы собираемся под СБУ , чтобы доказать: никто не может унижать украинские интересы, за которые выходили люди и защищали ценой своей жизни, никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории, и никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей через обыски", - говорится в заявлении организаторов акции.

Фото: Макс Требухов

Митингующие держат плакаты с портретом главы СБУ Ивана Баканова, где написано: "Это СБУ или ФСБ(У)".

Фото: Макс Требухов

Напомним, вчера в Музей Революции Достоинства пришли с обыском.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся по генподрядчику, который должен был построить Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни. Ему выделили 111 млн гривен аванса, на счетах осталось только около 10 млн, работы по строительству музея не выполнены. Открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности Музея, в частности, с проектированием Мемориального комплекса. Кроме того, следственные действия происходили по месту проживания Пошивайло.

17 ноября Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, онлайновым, печатным, аудиовизуальным СМИ . В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - февраля 2014 года.

"События ноября 2013 года - февраля 2014 года ни по одному из признаков не попадают под определение государственного переворота. С точки зрения современных социальных дисциплин, указанные события является революцией в новейшем понимании этого термина, направленной на защиту демократического управления, гражданских прав и свобод и на демократизацию общества. Эта революция имела преимущественно ненасильственный характер, была массовой и получила поддержку демократического мира", - подчеркнули в Музее.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства - музейная научно-исследовательская, культурно-образовательная и научно-методическая государственная институция, которая относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.