Суд во Львове оправдал охранника Дыминского

Змроць был свидетелем по делу о смертельном ДТП в августе 2017 года.

Галицкий районный суд Львова признал невиновным в даче ложных показаний Сергея Змроця, который был охранником бизнесмена Петра Дыминского.

Об этом сообщает сайт Наші гроші.Львів.

Змроць был одним из свидетелей, которые утверждали, что не видели 18 августа 2017 года за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского, когда произошло смертельное ДТП в селе Ямельня Яворивского района. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила, которая была за рулем Opel Astra.

Вину в аварии на себя взял соучредитель ООО "Частная охранная фирма «Ирбис»" Андрей Борщ, которого СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского. Сам Петр Дыминский через несколько дней после ДТП вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и с тех пор в Украину не возвращался.

В день аварии вместе с Mercedes-Benz S65 AMG ехала еще одна машина - Lexus LX 570. В ней ехали Сергей Змроць и еще двое работников "Ирбиса". Мужчина сообщил следствию, что вместе с ними в авто также был Петр Дыминский. Их автомобиль ехал впереди, а водитель увидел столб пыли в зеркало заднего вида.

Когда они вернулись, то Змроць и еще один охранник подошли к автомобилю Opel, а Дыминский с еще одним охранником - к Mercedes. По его словам, Дыминский открыл дверь Mercedes, и Змроць видел, как из машины вышел Андрей Борщ.

Эту версию поддержали другие охранники, а также Андрей Борщ. Согласно показаниям одного из охранников, Дыминский приехал в Брюховичи за рулем Mercedes, однако после встречи пересел в Lexus. Еще один свидетель, который проезжал мимо, не видел, кто был за рулем Mercedes. После ДТП у Андрея Борща каких-либо повреждений экспертиза не обнаружила.

Вывод судебной молекулярно-генетической экспертизы показал, что генетические признаки образцов буккального эпителия Борща "не совпадают с генетическим признакам клеток, обнаруженных на поверхностях подушки из-под руля и не содержатся среди смешанных генетических признаков клеток, обнаруженных на поверхности подушки безопасности из-под руля" .

Следующая экспертиза показала наличие биологических следов Борща на деталях внутренней обшивки автомобиля. И третья экспертиза - "из исследованных эпителиальных клеток на поверхности подушки безопасности из-под руля полученные препараты ДНК, генотип которых не установлен из-за очень низкого присутствия ДНК, не поддаются сравнительному анализу".

Кроме того, полиграф показал, что у Сергея Змроця "не выявили реакций", которые свидетельствовали бы о ложности его показаний об обстоятельствах ДТП.

В итоге суд решил, что обвинение Сергея Змроця в заведомо ложных показаниях является недоказанным, и оправдал его.

Еще в декабре 2017 года Петра Дыминского объявили в розыск.

Дыминский был владельцем ФК "Карпаты" и телеканала ZIK. В июне 2019 года семья Дыминского продала телеканал ZIK соратнику кума Путина Виктора Медведчука. В мае 2020-го владельцем "Карпат" стал бывший вице-президент клуба Олег Смалийчук.