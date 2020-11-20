Маркив: если бы я отвечал на все вопросы, меня бы освободили за три дня

Зато увеличили приговор до 24 лет, отмечает военнослужащий.

Маркив: если бы я отвечал на все вопросы, меня бы освободили за три дня
Фото: Макс Требухов

Украинский военнослужащий Виталий Маркив, которого приговорили в Италии к 24 годам заключения по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его роSSийского переводчика Андрея Миронова на подконтрольной боевикам территории около Славянска и отпустили 3 ноября по апелляции, заявил, что ему предлагали соглашение со следствием. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мне очень сильно намекали, что если бы я отвечал на все вопросы, меня за три дня освободили бы. На это я ответил, что выберу сложнее путь. 17 лет (первичного приговора, - ред.) мне увеличили до 24, мотивируя тем, что я не признал своей вины и не пошел на сотрудничество с органами следствия. Сотрудничество с органами следствия означало предать присягу, предать Украину.

На суде во время допроса я сказал: информацию, которую вы хотите от меня получить, я не уполномочен давать, у меня нет компетенции. Я на тот момент был военным, простым стрелком Национальной гвардии Украины в звании солдата. И сказал: если Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Главное управление Национальной гвардии письменно мне поручит предоставить вам любую информацию, которой я мог бы обладать, только после этого я могу дать показания. Делайте официальный запрос. Им это не понравилось, информацию они хотели от меня. Но я сказал, что это военная тайна, и даже под пытками этой информации не дам", - рассказал Маркив.

По его мнению, в Италии стремились осудить именно украинского военного, и это было элементом гибридной войны.

"Главной целью этого дела было не осуждение Маркива в Италии, а осуждение украинского военного Маркива в Италии. Кому это на руку, нетрудно догадаться", - резюмировал военный.

Напомним, старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) Национальной гвардии Украины Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

По версии обвинения, Маркив якобы был причастен к убийству по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа и его роSSийского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Апелляционный процесс по делу Маркива начался 29 сентября. Рассмотрения обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции проходили в апелляционном суде присяжных Милана.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

15 октября в Милане на третьем заседании апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива заслушали выводы исследования по разговору Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера. Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, вырванные из контекста. Речь идет о фразе "убили журналиста", которую услышали во время прослушивания гвардейца Маркива в СИЗО и которую пытались интерпретировать как "я убил".

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил "мы убрали репортера", но сказал: "В 2014 году был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

За освобождение Маркива боролись Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что суд над Маркивым является элементом гибридной войны РоSSии, ведь обвиняли не просто одного защитника Украины, но и всю армию.

Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива.

Маркив вернулся в Украину 3 ноября и уже восстановился на службе.

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