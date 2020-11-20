Штрафовать за отсутствие масок в транспорте и общественных заведениях начнут с 21 ноября

К ответственности также будут привлекать тех, кто носит маску под носом или на подбородке.

Штрафовать за отсутствие масок в транспорте и общественных заведениях начнут с 21 ноября
Фото: Unsplash/engin akyurt

Административная ответственность за неношение масок в общественных заведениях и транспорте в Украине во время карантина вступит в силу с субботы, 21 ноября.

Об этом сообщили на странице Верховной Рады в Facebook.

Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 ноября.

"Указанный документ опубликован в газете «Голос Украины» 20 ноября. Согласно п.2 Закона - он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сообщили в ВР.

Согласно документу, предусмотрено наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно, в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 170 до 255 гривен.

Напомним, что за этот закон парламент проголосовал 6 ноября. Штрафовать граждан-нарушителей будут на месте.

В конце октября министр здравоохранения Максим Степанов попросил народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле.

Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок украинцев будут штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

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