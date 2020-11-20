Мэр Ивано-Франковска сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун в декабре

"В пессимистическом варианте это будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря".

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун в декабре
Руслан Марцінків
Фото: Скріншот відео

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.

Об этом он заявил в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Позиция правительства неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это - определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что введение локдауна станет "катастрофой для экономики, особенно - для малого и среднего бизнеса".

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", - добавил Марцинкив.

Напомним, сейчас в связи со второй волной коронавируса в странах Европы возвращают карантин.

В Украине введен так называемый "карантин выходного дня". Противоэпидемические мероприятия усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин. Однако, по мнению экспертов, без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что страны Европы смогут избежать локдаунов, при условии, что большинство жителей будут носить маски.

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