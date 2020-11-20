Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателей

Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы Ужгорода.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника во время передачи средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБУ проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас идут первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

По факту подкупа стражи порядка открыли производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

Второй тур выборов мэра Ужгорода пройдет 22 ноября. В нем соревнуются мэр-самовыдвиженец Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. Богдан Евстафьевич Андреев занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Виктор Щадей - депутат Ужгородского городского совета, в 2014 году был и.о. мэра Ужгорода после выражения недоверия мэру Погорелову. В 2014-м баллотировался в парламент, но проиграл другому мажоритарщику. Через неделю после выборов Щадея сняли с должности и.о. городского головы и вернули Погорелова.

В пользу кого из кандидатов проводили подкуп голосов - не сообщается.

Напомним, в октябре на Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей. Стоимость каждого "голоса" составляла 1 тысячу гривен. Правоохранители задержали трех подозреваемых, когда те получали часть средств, - 17 тысяч гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.