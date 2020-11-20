Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США

Ее кандидатуру предложил глава МИД Кулеба.

Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.

Об этом Кулеба сообщил в фейсбуке.

Он отметил, что нынешний посол Владимир Ельченко "является классиком украинской дипломатии", и претензий к его работе нет. "Но принцип ротации в дипломатии никто не отменял", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел.

"Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному Указу Президента, а не по публикациям в прессе", - отметил Кулеба.

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, и, в частности, в Госдепе и Министерстве финансов, а также и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только "выбивать" деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы ... Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом", - добавил глава МИД.

Владимир Ельченко был назначен послом Украины в США менее года назад, в декабре 2019. Его предшественник Валерий Чалый был послом Украины в США, Антигуа и Барбуде, Тринидаде и Тобаго с июля 2015 по июль 2019.

Напомним, Маркарова работала в Министерстве финансов с марта 2015 года. 29 апреля 2016 она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.

После увольнения главы Минфина Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 - возглавила министерство.

В марте 2020 года Маркарова ушла в отставку. Позже она говорила, что решила вернуться в бизнес.

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