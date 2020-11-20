Апелляционный суд Киева объяснил отмену заочного ареста Януковича

Судья может арестовать подозреваемого только при наличии доказательств объявления его в международный розыск.

Апелляционный суд Киева объяснил отмену заочного ареста Януковича
Фото: LB.ua

Заочный арест Виктора Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск.

Об этом говорится в заявлении Апелляционного суда Киева, принявшего такое решение.

"Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", - подчеркнули в суде.

Отмечается, что судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных статьей 177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск.

Сведения об объявлении лица в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Однако, в нарушение требований ст. 281 УПК Украины, следователем не добавлено извлечение, которое содержало бы сведения о том, что Янукович В.Ф. объявлен в международный розыск... Не предоставлено такое извлечение прокурором следственному судье местного суда и суда апелляционной инстанции. Кроме того, в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола о принятых решениях по результатам рассмотрения ходатайства Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении в международный розыск украинских экс-чиновников и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича В.Ф. будет удалена из базы данных Интерпола, поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола как имеющая преимущественно политический характер", - пояснили в суде.

Отмечается, что защита Януковича приобщила к апелляционной жалобе письмо Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 25 апреля 2017 года за подписью Генерального Секретариата Интерпола, в котором указано, что в отношении Януковича не размещалось сообщение с "красным углом" и не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск.

Стороной обвинения справки или выписки базы данных Интерпола, подтверждающей пребывание подозреваемого в розыске, не предоставлено.

Полный текст постановления Киевского апелляционного суда с указанием мотивов, которыми он руководствовался при принятии решения, 20 ноября был внесен в Единый государственный реестр судебных решений.

Напомним, 16 ноября Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-президента Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Постановление Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого было удовлетворено частично. Постановление предусматривало заочный арест Януковича до 10 июля 2020 года.

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