Апелляционный суд Киева объяснил отмену заочного ареста Януковича

Судья может арестовать подозреваемого только при наличии доказательств объявления его в международный розыск.

Заочный арест Виктора Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск.

Об этом говорится в заявлении Апелляционного суда Киева , принявшего такое решение.

"Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева , Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", - подчеркнули в суде.

Отмечается, что судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных статьей 177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск.

Сведения об объявлении лица в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Однако, в нарушение требований ст. 281 УПК Украины, следователем не добавлено извлечение, которое содержало бы сведения о том, что Янукович В.Ф. объявлен в международный розыск... Не предоставлено такое извлечение прокурором следственному судье местного суда и суда апелляционной инстанции. Кроме того, в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола о принятых решениях по результатам рассмотрения ходатайства Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении в международный розыск украинских экс-чиновников и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича В.Ф. будет удалена из базы данных Интерпола, поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола как имеющая преимущественно политический характер", - пояснили в суде.

Отмечается, что защита Януковича приобщила к апелляционной жалобе письмо Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 25 апреля 2017 года за подписью Генерального Секретариата Интерпола, в котором указано, что в отношении Януковича не размещалось сообщение с "красным углом" и не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск.

Стороной обвинения справки или выписки базы данных Интерпола, подтверждающей пребывание подозреваемого в розыске, не предоставлено.

Полный текст постановления Киевского апелляционного суда с указанием мотивов, которыми он руководствовался при принятии решения, 20 ноября был внесен в Единый государственный реестр судебных решений.