В ГБР заявили, что вызовы на допрос лидеров Евромайдана "не имеют политических мотивов"

Открыть уголовное производство по статье о захвате государственной власти Бюро обязал суд.

В ГБР заявили, что вызовы на допрос лидеров Евромайдана "не имеют политических мотивов"
Фото: Макс Требухов

В Государственном бюро расследований заявили, что вызовы на допрос лидеров Евромайдана не имеют политических мотивов.

Уголовное производство по ст. 190 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) было зарегистрировано по решению суда. Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства", - сообщили в ГБР.

При этом отмечается, что вызовы на допросы были отменены две недели назад в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем их заблаговременно уведомили.

Напомним, вчера шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что ГБР вызывает на допросы лидеров Еромайдана, среди которых экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Черновол. Их вызвали на разные даты, но следователь один - Ковальчук. При этом производство открыто по статье о госперовороте.

Заявителем по делу является Ренат Кузьмин - действующий нардеп от ОПЗЖ. Под его руководством были направлены в суд дела в отношении бывшего министра МВД Юрия Луценко, бывшего заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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