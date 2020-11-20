Умер патриарх Сербский Ириней
В начале ноября его госпитализировали с коронавирусом.
Патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где он проходил лечение от коронавируса.
Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в своем Instagram.
"Для меня было честью, что я Вас знал. Такие, как Вы, никогда не уходят", - написал он.
Накануне Сербская православная церковь сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось. Ряд СМИ также заявили о смерти патриарха, но впоследствии эти сообщения были удалены.
Патриарх был госпитализирован в начале ноября после положительного теста на коронавирус. Это произошло через несколько дней после того, как он возглавил богослужение при большом скоплении народа на похоронах церковного иерарха в Черногории, который умер от COVID-19.
Тогда сообщалось, что Ириней был госпитализирован, но у него нет симптомов заболевания и он "в целом чувствует себя хорошо".
Напомним, Ириней был избран синодом СПЦ предстоятелем Сербской церкви 22 января 2010 года. Он называл просьбу Украины об автокефалии "богохульством раскольника".
В июне 2018 года патриарх Ириней был внесен в базу "Миротворца".