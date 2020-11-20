Умер патриарх Сербский Ириней

В начале ноября его госпитализировали с коронавирусом.

Патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где он проходил лечение от коронавируса.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в своем Instagram.

"Для меня было честью, что я Вас знал. Такие, как Вы, никогда не уходят", - написал он.

Накануне Сербская православная церковь сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось. Ряд СМИ также заявили о смерти патриарха, но впоследствии эти сообщения были удалены.

Патриарх был госпитализирован в начале ноября после положительного теста на коронавирус. Это произошло через несколько дней после того, как он возглавил богослужение при большом скоплении народа на похоронах церковного иерарха в Черногории, который умер от COVID-19.

Тогда сообщалось, что Ириней был госпитализирован, но у него нет симптомов заболевания и он "в целом чувствует себя хорошо".

Напомним, Ириней был избран синодом СПЦ предстоятелем Сербской церкви 22 января 2010 года. Он называл просьбу Украины об автокефалии "богохульством раскольника".

В июне 2018 года патриарх Ириней был внесен в базу "Миротворца".