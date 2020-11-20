Украина закупит вакцину от COVID-19 для 20 миллионов населения, - Ляшко

Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COWAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 млн человек.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сообщил, что стоимость такой закупки пока неизвестна, поскольку производители еще не обнародовали цены. В бюджете на 2021 года предлагается заложить на вакцину более 2 млрд гривень, но МОЗ просит выделить больше.

"Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 млн доз, это не для 5%, а для 10% населения получит страна бесплатно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 млн нашего населения", - сказал Ляшко.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень.

Подписать соглашение с COWAX планируют до конца текущего года. В рамках программы Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства составит 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.