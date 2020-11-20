Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок первой волны, определены работники здравоохранения.

Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19
Під час робочого візиту у Житомирську область
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первыми предоставленную в рамках COWAX вакцину от коронавируса получат работники здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

"Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни первой волны получения вакцин, определены работники здравоохранения", - приводит слова главы МОЗ пресс-служба министерства.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень.

Подписать соглашение с COWAX планируют до конца текущего года. В рамках программы Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства составит 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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