Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первыми предоставленную в рамках COWAX вакцину от коронавируса получат работники здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

"Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни первой волны получения вакцин, определены работники здравоохранения", - приводит слова главы МОЗ пресс-служба министерства.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривень.

Подписать соглашение с COWAX планируют до конца текущего года. В рамках программы Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства составит 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.