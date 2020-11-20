В ОП считают, что обыски в Музее Революции Достоинства не стоило проводить накануне годовщины Майдана

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными?»

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали обыски в помещении Музея Революции Достоинства и отмечают, что пока нет срочной необходимости для таких следственных действий.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка, не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас - и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что тот факт, что обыски прошли четко накануне годовщины начала Майдана, не может не вызывать беспокойства.

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", - отметили в ОП.

Кроме того, отмечается, что события в Музее связаны с конкретными обвинениями - в растрате средств.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве. Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривень. Основные же следственные действия ведутся в отношении генподрядчика, который должен был построить мемориальный комплекс, на что ему выделили 111 млн гривень аванса. На счетах осталось только около 10 млн, работы по строительству музея выполнены не были.

Накануне, 17 ноября, Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, онлайновым, печатным, аудиовизуальным СМИ . В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - февраля 2014 года.

Кроме того, 19 ноября, Государственное бюро расследований вызвало на допрос людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является Ренат Кузьмин – нардеп от ОПЗЖ.