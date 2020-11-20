Суд в Станице Луганской возобновит работу после шестилетнего перерыва

В июле 2014 года его здание было повреждено в результате обстрела пророSSийских боевиков.

Суд в Станице Луганской возобновит работу после шестилетнего перерыва
Суд у Станиці Луганській
Фото: vistilug.com.ua

Станично-Луганский районный суд Луганской области возобновляет свою работу после шестилетнего перерыва.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

"19 ноября 2020 года Высший совет правосудия отправил двух судей в Станично-Луганский районный суд Луганской области путем временного перевода. Благодаря этому восстановлено правосудие в этом суде", - говорится в сообщении.

Суд расположен в непосредственной близости от линии разграничения. В июля 2014 года его здание было повреждено в результате обстрела пророSSийских боевиков.

Работа суда была приостановлена. Согласно распоряжению председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрение дел, подсудных Станично-Луганскому райсуду, осуществлялось Беловодским районным судом Луганской области.

Реконструкция помещения продолжалась в течение 2018-2019 годов. 1 июня 2020 года работы были завершены, а Государственная судебная администрация приняла меры по материально-техническому обеспечению и кадровому наполнению аппарата суда.

"Учитывая то, что в Станично-Луганском районном суде Луганской области созданы надлежащие условия для его работы, командирование двух судей сроком на один год с 3 декабря 2020 года, а именно судьи Чугуевского городского суда Харьковской области Деминой Елены Петровны и судьи Сватовского районного суда Луганской области Поповой Елены Михайловны, даст возможность восстановить доступ граждан к правосудию в этой местности", - отметили в ВСП.

Напомним, Станица Луганская была освобождена от боевиков в сентябре 2014 года. Однако, поскольку город находится близко к линии разграничения, оккупанты длительное время продолжали его обстреливать.

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