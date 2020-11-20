Порошенко прокомментировал обыски в Музее Революции Достоинства: лучшего символа реванша не подобрать

Снятие заочного ареста с Януковича и обыски в Музее Революции Достоинства – это однозначные символы реванша. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во Львове, где он встречался с семьями погибших участников Революции Достоинства и почтил память погибшего на Донбассе бойца 80-й бригады Ивана Горошко, с которым сегодня попрощались, сообщает пресс-служба " ЕС ".

«Уже седьмая годовщина начала революции Достоинства, когда Украина и украинцы продемонстрировали, что наш путь в Европу, цель присоединение к Европейскому Союзу и выход из РоSSийской империи, из Советского Союза является настоящей объединяющей национальной идеей. Семь лет назад миллионы украинцев были на улице. И Путину, и его пятой колонне, которые тогда были у власти, это движение было костью в горле. И для того, чтобы остановить это, на улицу были брошены «Беркут», внутренние войска. Начали они с избиения студентов, а бесславно закончили с убийства Героев Небесной Сотни», - напомнил Петр Порошенко.

Он считает, что сегодня разрушаются достижения Революции Достоинства.

«Какой еще символ реванша лучше было бы подобрать для власти? А они нашли. Потому что сегодня утром в Музее Революции Достоинства утро началось с обысков. Почему так случилось? Что они там искали? Потому что они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства», - считает Порошенко.

«Несмотря на то, что власть не желает отмечать День Достоинства и Свободы, который был введен моим Указом, - Украина и украинцы его будут отмечать, и это золотыми буквами останется историей Украины. Как мы поборем тот реванш, то пренебрежение к Украине, которую демонстрирует действующая власть, - так мы поборем и агрессора, и освободим украинскую землю. Дело, за которое отдали свою жизнь и Герои Небесной Сотни, и наши воины на фронте, точно приведет нас к победе», - убежден лидер украинской оппозиции.