Отстраненный глава Черновицкого облсовета госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией от коронавируса

Поражение легких составляет около 50%.

Отстраненный глава Черновицкого облсовета госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией от коронавируса
Фото: molbuk.ua

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в реанимации на дотации кислорода.

У него двусторонняя пневмония, ПЦР-тест на ковид положительный, сообщили в пресс-службе облсовета.

Мунтян был госпитализирован в минувшую субботу. Поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

"В понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.

Напомним, что Иван Мунтян до 20 ноября был отстранен Высшим антикоррупционным судом от должности главы Черновицкого областного совета.

Мунтян подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателя в размере $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника". Этот комплекс находится в коммунальной собственности. Правоохранительные органы задокументировали факт получения им части оговоренных средств в размере $180 тысяч. Расследование этого дела велось с лета 2019 года.

Иван Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с 2015 года. Он был задержан в феврале 2020 года, прокуратура просила арестовать его, однако ВАКС назначил залог в размере 10 млн гривен. Он внес за себя всю сумму задатка и с 17 февраля не находится под стражей.

Сам Мунтян своей вины не признавал и говорил, что его обвиняют в получении неправомерной выгоды без доказательств. 28 февраля суд отстранил его от должности.

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